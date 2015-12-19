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يوسف الجراح يختار أجمل ثلاث ابتسامات

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السبت 19-12-2015 00:01

في رحلة البحث التي خاضها الفنان يوسف الجراح لاختيار أجمل ابتسامة، تمكن من انتقاء ثلاثة فائزين حملوا أجمل ثلاث ابتسامات اختارها في مسابقة تم إطلاقها بالتعاون مع شركة "ليبارا ".

اختار يوسف ثلاث أجمل صور من ضمن آلاف الصور المشاركة ليقع الاختيار على ابتسامة لسعودي ويمني وهندي، ووقع اختيار الجراح على صور ابتسامات لشابين وطفل. هذا وسوف يحصل أصحاب أجمل ثلاث ابتسامات على أرقام ذهبية مميزة من ليبارا.

يشار إلى أنّ المشاركين من المتسابقين أرسلوا صورهم المبتسمة الرائعة عبر "الواتس أب" من خلال رقم خصص للمسابقة، وذلك طوال أسبوع كامل بدأ من 1ديسمبر وانتهى 7 ديسمبر.

عرف الفنان السعودي يوسف الجراح بابتسامته وإدخال البهجة والسرور على المشاهدين من خلال أعماله المختلفة، والتي تألق بها خاصةً في مسلسل أبو مشعاب وطاش ما طاش. ومسلسل جاري يا حمودة.

وقدم كذلك الجراح برنامج آدم على قناة إم بي سي بالاشتراك مع أيمن الزيود، كما يقوم بتقديم مسلسل يوميات عباس على القناة الإذاعية على موجة MBC FM

 

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