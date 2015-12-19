جمهور أديل في خيبة.. والسبب؟

في لمح البصر بيعت تذاكر أول جولة حفلات للمغنية البريطانية أديل في أمريكا الشمالية منذ 5 سنوات، الأمر الذي ترك الكثير من المعجبين في خيبة، وقد بدا هذا الأمر واضحاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي جولة "أديل"، التي تشمل 56 محطة وأعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع، في أعقاب مبيعات قياسية لألبومها الجديد (25) الذي بيعت منه 5.2 مليون نسخة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال معجبون إنهم تعطلوا في مواقع بيع التذاكر لنحو 45 دقيقة قبل أن يكتشفوا أن التذاكر بيعت لحفلات المدن الكبرى في الجولة التي تبدأ خلال يوليو القادم في مدينة سانت بول بولاية مينيسوتا وتنتهي في مكسيكو سيتي يوم 15 نوفمبر.

وأفاد ممثلون عن "أديل" أن تذاكر بعض الحفلات ستطرح للبيع في عدد من المدن الأميركية، لكنهم رفضوا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.