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القوات الكندية شاركت فى هجوم مضاد على الجهاديين فى العراق

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القوات الكندية شاركت فى هجوم مضاد على الجهاديين فى العراق القوات الكندية شاركت فى هجوم مضاد على الجهاديين فى العراق
أعلن وزير الدفاع الكندى هارجيت ساجان الجمعة ان القوات الكندية شاركت فى هجوم مضاد لقوات الامن الكردية على تنظيم داعش فى العراق، لكن اوتاوا لا تزال عازمة على سحب مقاتلاتها من المنطقة.

وقال الوزير فى بيان ان "عناصر قواتنا الخاصة ساعدت اخيرا قوات الامن الكردية فى تدخل واجه هجوما منسقا شنه تنظيم داعش فى شمال العراق".

واوضح ان المهاجمين كانوا تسللوا لوقت قصير إلى المواقع الدفاعية للقوات الكردية، مضيفا ان العسكريين الكنديين "قدموا الاستشارة إلى القوات الكردية وساعدوها فى شن هجوم مضاد واستعادة خطوطها الدفاعية"، ولم يصب اى جندى كندى فى هذه العملية التى تمت الخميس وشاركت فيها مقاتلتان من طراز اف-18.

وردا على سؤال عن هذه العملية خلال زيارة للندن، اكد الوزير ان كندا لا تعتزم تبديل قرارها الذى اعلنه رئيس الوزراء جاستن ترودو والقاضى بسحب مقاتلاتها الست من طراز اف-18 من المنطقة.
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