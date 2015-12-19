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رئيس الوزراء اليمنى يجرى اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع السعودى

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رئيس الوزراء اليمنى يجرى اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع السعودى رئيس الوزراء اليمنى يجرى اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع السعودى
أجرى خالد بحاح نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا بالأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد وزير الدفاع السعودى.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنه تم خلال الاتصال الليلة الماضية بحث تطورات الأحداث على الساحة اليمنية فى ظل خرق الهدنة المتعمد من قبل مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية.

وأكد بحاح أن مثل هذه الأعمال التى ترتكبها المليشيات الانقلابية ضد المدنيين وعدم احترامها للهدنة تؤكد عدم حسن نواياها لإنهاء الحرب واستمرارها فى مواصلة العدوان على أبناء الشعب اليمنى.

وقال إن وفد فى مشاورات جنيف يسير بخطى إيجابية ويتعامل بحسن نوايا مع ما يتم طرحه سعيا منه لوقف عمليات الحرب ووقف نزيف الدم اليمنى وعودة الشرعية ومؤسسات الدولة وإطلاق سراح المعتقلين وتسليم الأسلحة للدولة وتنفيذ القرار رقم 2216 لضمان خروج اليمن من وضعه الراهن إلى الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع السعودى وقوف المملكة إلى جانب اليمن حتى يعم الأمن والاستقرار كافة المدن والمحافظات اليمنية.
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