الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 10.. اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، تكون متوسطة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، والطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 3.5 إلى 4 أمتار، والرياح شمالية غربية أما البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

الصغرى 10 العظمى 17الصغرى 12 العظمى 18الصغرى 10 العظمى 17الصغرى 13 العظمى 20الصغرى 12 العظمى 19الصغرى 13 العظمى 20الصغرى 10 العظمى 17الصغرى 10 العظمى 17الصغرى 11 العظمى 19الصغرى 3 العظمى 17الصغرى 7 العظمى 17الصغرى 11 العظمى 18الصغرى 11 العظمى 20الصغرى 11 العظمى 23الصغرى 15 العظمى 21الصغرى 9 العظمى 18الصغرى 3 العظمى 11الصغرى 7 العظمى 17الصغرى 9 العظمى 19الصغرى 8 العظمى 18الصغرى 11 العظمى 18الصغرى 9 العظمى 21الصغرى 10 العظمى 17الصغرى 8 العظمى 19الصغرى 8 العظمى 19الصغرى 8 العظمى 19الصغرى 9 العظمى 21الصغرى 14 العظمى 25الصغرى 14 العظمى 23الصغرى 5 العظمى 20الصغرى 7 العظمى 21الصغرى 13 العظمى 19 السلوم الصغرى 10 العظمى 15.