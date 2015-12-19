الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 10.. اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، تكون متوسطة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، والطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 3.5 إلى 4 أمتار، والرياح شمالية غربية أما البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
القاهرةالصغرى 10 العظمى 17
الإسكندريةالصغرى 12 العظمى 18
مطروحالصغرى 10 العظمى 17
بورسعيدالصغرى 13 العظمى 20
دمياطالصغرى 12 العظمى 19
بلطيمالصغرى 13 العظمى 20
الإسماعيليةالصغرى 10 العظمى 17
السويسالصغرى 10 العظمى 17
العريشالصغرى 11 العظمى 19
نخلالصغرى 3 العظمى 17
طاباالصغرى 7 العظمى 17
الطورالصغرى 11 العظمى 18
مرسى علمالصغرى 11 العظمى 20
الغردقةالصغرى 11 العظمى 23
شرم الشيخالصغرى 15 العظمى 21
رفحالصغرى 9 العظمى 18
كاترينالصغرى 3 العظمى 11
سيوةالصغرى 7 العظمى 17
المنياالصغرى 9 العظمى 19
الفيومالصغرى 8 العظمى 18
رأس سدرالصغرى 11 العظمى 18
أبوسمبلالصغرى 9 العظمى 21
وسط الدلتاالصغرى 10 العظمى 17
أسيوطالصغرى 8 العظمى 19
سوهاجالصغرى 8 العظمى 19
الأقصرالصغرى 8 العظمى 19
أسوانالصغرى 9 العظمى 21
شلاتينالصغرى 14 العظمى 25
حلايبالصغرى 14 العظمى 23
الوادى الجديدالصغرى 5 العظمى 20
قناالصغرى 7 العظمى 21
نويبعالصغرى 13 العظمى 19 السلوم الصغرى 10 العظمى 15.
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