حقن ثانى أكسيد الكربون الحل للتخلص من الهالات وانتفاخ تحت العين

الهالات السوداء وانتفاخ تحت العين

حقن ثانى أكسيد الكربون يخلصك من الهالات السوداء وانتفاخ تحت العين

>الهالات السوداء والانتفاخ تحت العين مشكلة يعانى منها نسبة كبيرة من الأشخاص، ويسعون لإيجاد الحل الأمثل للتخلص والقضاء على تلك المشكلة التى تسبب لهم الكثير من الإحراج وعدم الرغبة فى التنزه لتجنب نظرات الناس القاتلة بسبب هذا المنظر.>وفى ظل تقدم طب التجميل لم يترك لأى عيب يظهر فى الجلد إلا وقدم له العلاج الأمثل، وفى سياق المعاناة من الهالات السوداء والانتفاخ تحت العين، نجد أن أشهر ما توصل إليه الطب هو حقن "غاز ثانى أكسيد الكربون" تحت الجلد عند العين، وهذا ما أكدته الدكتورة نهى رشوان، استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر.

وأكدت استشارى الأمراض الجلدية، أن حقن ثانى أكسيد الكربون تحت الجلد يكون بدون الشعور بالألم لأنه بواسطة إبرة صغيرة، كما أنه برغم من أن هذه الحقن جديدة إلا أنها أثبتت كفائه عالية فى علاج مشكلة انتفاخ وهالات ما تحت العين، ولذا فلا داعى للشعور بالاكتئاب بسبب المنظر غير الجيد.

وتضيف أنه بالرغم من اتباع العديد من النصائح كاستخدام الكريمات والوصفات الطبية التى تساعد على التخلص من انتفاخ والهالات السوداء إلا أن هذا النوع من الحقن أثبت جدارة عالية فى علاج هذه المشكلة التى يرجع سببها إلى حدوث انقباض فى الأوعية الدموية حول العين فتعطى للون الأسود أو الأزرق، ولذا هذه الحقن تساعد على انفتاح هذه الأوعية وزيادة دخول الأكسجين وتنشيط الدورة الدموية تحت العين.

وأخيرًا تؤكد استشارى الأمراض الجلدية، أن عدد مرات الحقن تختلف حسب الحالة ودرجة انتفاخ وهالات العين، كما ينصح بعد الحقن تجنب ممارسة الرياضة وذلك لمدة يوم واحد، والإكثار من تناول الماء والعصائر للحصول على أفضل النتائج بأسرع وقت.

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