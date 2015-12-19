اليوم .. استئناف محاكمة متهمى "أحداث مسجد الفتح" عقب انسحاب الدفاع

تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدى، المنعقدة بسجن وادى النطرون، اليوم السبت، نظر محاكمة 494 متهمًا، لاتهامهم فى أحداث العنف والقتل، التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بمنطقة رمسيس وقسم الأزبكية، فيما يعرف إعلاميًا بأحداث مسجد الفتح.

وشهدت الجلسة السابقة، انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين اعتراضًا على عدم إعمال المحكمة لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية، والتى توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطى.

ومن أبرز المتهمين بالقضية: أحمد المغير، وعبد الرحمن البر، مفتى جماعة الإخوان، وصلاح سلطان، وعبد الرحمن عز، والقيادى الإخوانى سعد عمارة .

أحداث مسجد الفتح، وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لمؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسي، قد أسفرت عن مقتل 44 شخصًا، وإصابة 59 آخرين، بينهم 22 من قوات الأمن.

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