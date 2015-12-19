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أحلام لـ"أمير الكويت": ربى ما يحرمنا منك ويطول عمرك ويجعلك تاج على راسنا

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أحلام لـ"أمير الكويت": ربى ما يحرمنا منك ويطول عمرك ويجعلك تاج على راسنا أحلام لـ"أمير الكويت": ربى ما يحرمنا منك ويطول عمرك ويجعلك تاج على راسنا
نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أثناء حضورها مباراة نجوم العالم بصحبة أمير الكويت.

وكتبت أحلام عبر الفيديو قائلة: "تشرفت اليوم بلحظة تاريخية بلقاء تاريخى مع الغالى أبونا الشيخ صباح، ربى ما يحرمنا منك، يطول بعمرك، ويجعلك تاج على راسنا"

- شمس أبو تريكة لا تغيب.. "أمير القلوب" يخطف الأضواء من نجوم العالم فى 5 دقائق.. ويرفض تقاضى الأموال مقابل دعم الكويت ضد الفيفا.. و60 ألفًا يهتفون لـ"الساحر" فى افتتاح ملعب جابر
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