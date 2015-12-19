اختيار أستاذ كيمياء بجامعة قناة السويس مراجع معتمد دوليًا

تم اختيار الدكتور صبرى القرشى العالم المصرى وأستاذ الكيمياء غير العضوية بكلية العلوم بجامعة قناة السويس مراجع معتمد فى المجلة الدولية للكيمياء غير العضوية (OJIC)، وذلك بناء على تحكيمه للعديد من البحوث إضافة إلى السيرة الذاتية العلمية الحافلة له.

كان الدكتور صبرى القرشي، أستاذ الكيمياء غير العضوية التطبيقية بكلية العلوم جامعة قناة السويس حصل على إشادة عالمية من موقع بوابة الأبحاث العالمية research gate وذلك من خلال أبحاثه المنشورة فى المجلات العلمية والتى تخدم الأبحاث العلمية.

وأكد الدكتور صبرى القرشى على إن جامعة القناة على رأسها الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة يقدمون الدعم الكامل للأبحاث العلمية ويشجعون نشرها فى المجلات العالمية لأن هذا يساهم فى مكانة الجامعة وصعود ترتيبها بين الجامعات الأخرى .

وأضاف القرشى أنه قام بمناقشة أكثر من ٥٣ بحث علمى فى مجلات عالمية فى مجال الكيمياء غير العضوية والتطبيقية واستعان ٥٣٧باحث وعالم بهذه الأبحاث فى النشر الخاص بهم حسب موقع جوجل ومن بينهم ٣٠٥باحث فى الفترة مابين٢٠١٠ و ٢٠١٥وذلك حسب ما نشر فى موقعresearch gat والذى قدم له التهنئة على هذه الإسهامات العلمية فى مجال البحث العلمى وأشار الدكتور القرشى إلى أن أهم مجالات هذه الأبحاث تحضير مركبات تستخدم فى تنقية المياه من التلوثات الثقيلة والسامة وبعض البحوث التى لها تطبيقات فى الصناعات والمواد الحيوية.