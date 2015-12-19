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علامات مهمة عند ظهورها تنذر بوجود مشكلة فى الكبد

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علامات مهمة عند ظهورها تنذر بوجود مشكلة فى الكبد علامات مهمة عند ظهورها تنذر بوجود مشكلة فى الكبد
الكبد من الأجزاء المهمة فى الجسم ومن خلاله يتم إخراج السموم من الجسم، لكن فى حالة وجود مشكلة بالكبد قد تظهر من خلال علامات معينة تنذر بوجود خطر.

ووفقا لموقع "healthyfoodhouse" الأمريكى، فإن هناك 9 علامات عند ظهورها قد تنذر بوجود مشكلة فى الكبد، حيث إن الحياة الحديثة جلبت العديد من المخاطر التى تضر الكبد وتجعل السموم تتراكم بالجسم مما يؤثر على الصحة، فى هذه الحالة الجسم بحاجة ملحة لإزالة السموم التى قد يتم حفظها بالكبد من خلال تحسين وظائفه.

وأشار التقرير إلى أنه من العوامل الضارة التى تؤثر على الكبد، اتباع نظام غذائى غير صحى والتعرض للإجهاد وتناول الكحول والتدخين، وتعاطى كميات كبيرة من المخدرات تمثل عبئا على الكبد، كما تتسبب هذه السموم فى جعله غير قادر على أداء وظائفه الفسيولوجية كتنظيم الهضم وتنظيم مستويات السكر والكولسترول فى الدم وإنتاج البروتين والحد من المواد السامة.


>1- التعرض للغثيان المتكرر
>2- وجود لون البراز أصفر فاتح أو شاحب
>3- الشعور بطعم مر فى الفم بعد تناول الطعام
>4- ظهور اصفرار على الجلد
>5- الإصابة بالبواسير أو الدوالى
>6- وجود ألم فى المعدة بعد تناول الأطعمة الدسمة
>7- الشعور بألم فوق العينين
>8- الشعور بالتعب المزمن
>9- وجود ألم تحت الكتف

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مصر 365