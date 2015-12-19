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إحالة فنيين بمدينة الإنتاج لـ"الجنايات" لاتهامهما بالاتجار فى الترامادول

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إحالة فنيين بمدينة الإنتاج لـ"الجنايات" لاتهامهما بالاتجار فى الترامادول إحالة فنيين بمدينة الإنتاج لـ"الجنايات" لاتهامهما بالاتجار فى الترامادول
أحال المستشار أحمد عبد العزيز، بإشراف المستشار مازن يحيى، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، فنيين اثنين بمدينة الإنتاج الإعلامى للمحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامهما بالاتجار فى 14 ألف قرص ترامادول بالأزبكية .

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن ورود تحريات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باعتياد تردد المتهمين وهما فنى إضاءة والثانى فنى تصوير ويعملان بمدينة الإنتاج الإعلامى من محل إقامتهما بشبرا الخيمة على منطقة رمسيس بعد جلبهما لأقراص الترامادول المخدر من أحد التجار المجهولين وبيعها لتجار القطاعى وموزعى الترامادول .

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