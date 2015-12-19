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سماع شهادة اللواء أحمد وصفى فى محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد اليوم

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سماع شهادة اللواء أحمد وصفى فى محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد اليوم سماع شهادة اللواء أحمد وصفى فى محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد اليوم
تستكمل محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى ، اليوم السبت ، محاكمة المتهمين فى قضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.

ومن المقرر أن يحضر للشهادة بجلسة اليوم ، اللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى السابق، بعد تعذر حضوره بجلستين سابقتين لانشغاله بتأمين انتخابات مجلس النواب.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين .


>- بالفيديو والصور.. بدء محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد.. وتغيب اللواء أحمد وصفى
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مصر 365

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