"التعليم" تجرى حملات كشف الإدمان على سائقى المدارس غدا

تبدأ الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، غدا الأحد، حملات توقيع كشف الإدمان على سائقى المدارس الخاصة بمحافظتى بورسعيد والبحيرة وتستمر لمدة أسبوع.

قال اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إن الحملة تستهدف توقيع الكشف على سائقى 16 مدرسة بواقع 8 مدارس فى كل محافظة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية، أن الحملة التى تستهدف محافظتى البحيرة وبورسعيد تعد الأخيرة فى الفصل الدراسى الأول طبقا للخطة التى وضعتها الوزارة بالتنسيق مع وزارات الصحة والداخلية والتضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

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