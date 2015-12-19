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"التعليم" تجرى حملات كشف الإدمان على سائقى المدارس غدا

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"التعليم" تجرى حملات كشف الإدمان على سائقى المدارس غدا "التعليم" تجرى حملات كشف الإدمان على سائقى المدارس غدا
تبدأ الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، غدا الأحد، حملات توقيع كشف الإدمان على سائقى المدارس الخاصة بمحافظتى بورسعيد والبحيرة وتستمر لمدة أسبوع.

قال اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إن الحملة تستهدف توقيع الكشف على سائقى 16 مدرسة بواقع 8 مدارس فى كل محافظة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية، أن الحملة التى تستهدف محافظتى البحيرة وبورسعيد تعد الأخيرة فى الفصل الدراسى الأول طبقا للخطة التى وضعتها الوزارة بالتنسيق مع وزارات الصحة والداخلية والتضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.


>- على غرار تجميد قرار درجات السلوك والحضور.. وزير التعليم يقرر إعادة النظر فى لائحة الانضباط بعد 80 يوما على تفعيلها.. الهلالى: نراجع عقوبة الطالب فيها.. ومصدر: لم تطبق على حوادث العنف منذ بدء الدراسة
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