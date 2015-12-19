أحلام لأمير الكويت: ربى ما يحرمنا منك ويطول فى عمرك ويجعلك تاج على راسنا

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أثناء حضورها مباراة نجوم العالم بصحبة أمير الكويت.

وكتبت أحلام عبر الفيديو قائلة: "تشرفت اليوم بلحظة تاريخية بلقاء تاريخى مع الغالى أبونا الشيخ صباح، ربى ما يحرمنا منك، يطول بعمرك، ويجعلك تاج على راسنا"

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