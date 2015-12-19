فتح باب التقدم لاختيار عمداء جدد بجامعة بنها اليوم

أعلن الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، فتح باب التقدم لاختيار عمداء جدد بكليات الطب والهندسة والآداب بداية من اليوم السبت وحتى الخميس.

وأشار شمس الدين، فى تصريح صحفى، أنه على الراغبين فى التقدم للترشح لوظيفة العميد للكليات السالف ذكرها التقدم للجنة اختيار العمداء بإدارة جامعة بنها، والتى تم تشكيلها برئاسة الدكتور سليمان مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شعبان طه والدكتور عبد الرحيم شولح، نائبى رئيس الجامعة السابقين للتعليم والدراسات العليا والبحوث.

وأكد رئيس جامعة بنها أن أوراق التقدم لابد أن تتضمن بيان الحالة الوظيفية وخطة العمل الخاصة به، موضح بها مقترحات التنمية والتطوير للكلية.