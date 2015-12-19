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نائب المنتزه ثان: الإسكندرية تستحق تواجد نوابها فى جميع لجان المجلس

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نائب المنتزه ثان: الإسكندرية تستحق تواجد نوابها فى جميع لجان المجلس نائب المنتزه ثان: الإسكندرية تستحق تواجد نوابها فى جميع لجان المجلس
قال حسين خاطر عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة ثان، أنه لم يقرر حتى الآن المشاركة فى أياً من لجان المجلس، حتى يتم الاتفاق بين نواب الإسكندرية على التواجد فى جميع اللجان لأنها العاصمة الثانية ولديها الكثير من المشكلات فى كافة المجالات وتحتاج الى حلول مشيراً الى أن كل الرغبات المطروحة مبدأية وقابلة للتغيير.

وأشار خاطر فى تصريحات خاصة إلى قيام النواب بالسعى لإنهاء مشكلة محطة "N9" والتى توقف العمل بها منذ أحداث ثورة 25 يناير، وتمثل خطورة كبيرة لعدم تنقية مياه الصرف الصحى وتحليلها من الملوثات والمواد العضوية مما يتسبب ذلك فى معالجتها بصورة غير صالحة و تؤدى الى انتشار الميكروبات والروائح السيئة التى بدأت فى الظهور فى كل مناطق الإسكندرية .

ويضيف خاطر ، نعمل على حل المشكلة من خلال الانتقال الى الموقع والتفاهم مع المسئولين عنها و مع وزارة البيئة خاصة وأن تكلفة المحطة تزيد عن مليار جنيه .

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مصر 365