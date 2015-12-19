الإخوان تواجه الانشقاقات الداخلية بإعادة نشر مقالات بديع عن "الاختلاف"

لجأت جماعة الإخوان، إلى إعادة نشر مقالات مرشدها العام حول الاختلاف والخلافات داخل الجماعة، فى محاولة منها للسيطرة على أزمة الانشقاقات الداخلية التى يعانى منها التنظيم مؤخرا.

ونشرت جماعة الإخوان عبر صفحاتها ومواقعها، مقالة قديمة لمحمد بديع، مرشد الإخوان يتحدث فيها عن "الاختلاف"، ويزعم انه من "السنن الكونية"، وأنه لا ينبغى أن يكون سببا فى من الاختلاف والفرقة، وأن عليهم توظيف هذا الاختلاف، وألا يكون سببا فى تفريقهم.

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