"القومى لحقوق الإنسان": طلبنا زيارة عاجلة لسجن العقرب..وننتظر رد الداخلية

أكد جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس انتهى من تشكيل اللجنة التى ستزور السجون بعد طلب عدد من المساجين ذلك، مشيرا إلى أنهم ينتظرون الموعد من قبل وزارة الداخلية للقيام بالزيارة.

وأضاف مقرر لجنة الحقوق السياسية بالقومى لحقوق الانسان، أنهم طلبوا زيارة سجن العقرب بشكل عاجل عن باقى السجون، مشيرا إلى أن هناك بعض أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان أصروا على المشاركة فى الزيارة ومنهم:" راجية عمران، نيفين مسعد، كمال عباس، بالإضافة إلى جورج اسحاق".

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