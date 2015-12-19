بالفيديو - احتفالية كويتية عالمية رائعة.. أبو تريكة يشارك والكويت تنتصر

فاز منتخب نجوم الكويت على حساب منتخب نجوم العالم برباعية مقابل هدفين في افتتاح استاد جابر الدولي بالعاصمة الكويتية بمشاركة محمد أبو تريكة.

نجوم العالم بكتبة من النجوم على رأسهم دافيد بيكام ولويس فيجو وأليساندرو ديل بييرو وأليساندرو نيستا. ونجوم الكويت يقودهم بدر المطوع وفهد العنزي.

سجل لمنتخب نجوم العالم كلا من لويس فيجو وروبيرت بيريز من صناعة المتألق بيكام.

بينما جاءت أهداف نجوم الكويت عن طريق فهد الهاجري وبدر المطوع وفهد صالح العنزي ويوسف ناصر.

وجلس محمد أبو تريكة على مقاعد البدلاء بجوار رونالدينيو وروبيرت بيريز.

وبعد مرور ربع ساعة صنع بيكام على طريقته الخاصة عرضية لفيجو الذي سدد على الطائر ليحرز هدف رائع لمنتخب نجوم العالم.

شاهد الهدف

وتعادل فهد الهاجري لمنتخب الكويت ثم جاء الدور على بدر المطوع ليسجل هدفا ولا أروع.

واستغل أسطورة منتخب الكويت تقدم ليمان من مرماه ليضع الكرة "لوب" في شباك نجوم العالم.

شاهد الهدف

وفي الشوط الثاني شارك محمد أبو تريكة بدلا من دوايت يورك.

وبمجرد نزوله أرض الملعب تلقى أبو تريكة تحية خاصة من الجماهير.

شاهد لقطة نزول أبو تريكة

قبل أن يغادر بعدها بأقل من 10 دقائق وسط صافرات استهجان من الجماهير ضد فابيو كابيلو.

وسجل روبير بيريز الهدف الثاني لمنتخب نجوم العالم. بعدها سجل فهد العنزي هدفا ولا أروع وأختتم يوسف ناصر السلمان.

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