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اليوم .. نظر تجديد حبس المندوه الحسينى وموظف بقضية الرشوة

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اليوم .. نظر تجديد حبس المندوه الحسينى وموظف بقضية الرشوة اليوم .. نظر تجديد حبس المندوه الحسينى وموظف بقضية الرشوة
حدد المستشار أحمد حمزة، رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم السبت 19 ديسمبر، لنظر تجديد حبس المندوه الحسينى، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، ومحمود محمد حافظ، عضو الجمعية التعاونية للإسكان، وموظف بالجهاز المركزى للمحاسبات، لاتهامهما بالرشوة.

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، أنه تم ضبط "الحسينى"، و"محمود .أ" صاحب جمعية خيرية، أثناء عرض "الحسينى"، رشوة، تقدر بـ50 ألف جنيه للثانى؛ بسبب حصوله على قطعة أرض خلال مزاد علنى.

أدلى رجل الأعمال المندوه الحسينى، وصاحب جمعية خيرية، باعترافات تفصيلية بواقعة الرشوة، الصادر ضده فيها قرار بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات، واعترف الحسينى بتقديمه رشوة للمتهم الثانى "محمود.أ" صاحب جمعية خيرية، تقدر بـ50 ألف جنيه لتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض خلال مزاد علنى.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم شرح بالتفصيل عملية تقديمه للرشوة بعد إنكاره للاتهامات الموجهة إليه، فى أولى جلسات التحقيق، حيث أكد أنه كان يعطى المتهم الثانى أموالا ردًا لخدمات قدمها له ليس لها علاقة بالأرض.

وأشارت التحقيقات، قيام المتهم بتقديم رشوة فى بادئ الأمر بلغت نحو 10 آلاف جنيه، ثم أعطى له موعد آخر لتقديم 30 ألف جنيه من المبلغ، وبالفعل تم الأمر، إلا أنه ألقى القبض عليه أثناء تقديم الدفعة الأخيرة من المبلغ التى قدرت بـ10 آلاف جنيه، مؤكدا خلال التحقيقات أنه أجبر على تقديم تلك الرشوة مقابل إنهاء إجراءات المناقصة على قطعة أرض.

وأضاف مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" أن اعتراف المندوه الحسينى بواقعة الرشوة بعد إنكاره لها فى بادئ الأمر جاء بعد عدة محاولات مضنية من قبل اللجنة القانونية المكلفة بالدفاع عنه، للاستفادة من المواد القانونية الخاصة بالاعتراف فى مثل تلك القضايا.

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مصر 365

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