الثروة الداجنة: نفوق 400 ألف طائر يوميا فى موسم الشتاء وارتفاع الأسعار

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن موسم الشتاء يعتبر بيئة خصبة لانتشار الأمراض الوبائية فى مزارع الدواجن، فى حال تحول فيروس الالتهاب الرئوى إلى فيروسات شديدة الوباء ، وهو ما يقضى على ما يقرب من 30% من إجمالى الإنتاج السنوى فى مصر

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن إجمالى نفوق الدواجن فى موسم الشتاء من العام الماضى 400 ألف طائر يوميا، حيث يبلغ الإنتاج اليومى 1.3 مليون طائر إلا أن عدم القدرة على توفير التدفئة الكافية لمزارع الدواجن السبب فى نفوق كميات كبيرة منها، خاصة وأن عدد المزارع الموجودة فى مصر 30% منها فقط من النظام المغلق والباقى من النظام المفتوح .

وأضاف أن إجمالى عدد المزارع المرخصة 47 ألف مزرعة، معظمها تعمل وفقا للنظام المفتوح أى تتعرض لكافة العوامل الجوية وتتأثر بها، والقليل منها من يعمل بالنظام المغلق التى تستطيع وفق دورة إنتاج جيدة من شأنها أن تحافظ على عدم نفوق الدواجن .

وأشار إلى أن الحكومة لابد أن تعيد النظر فى هيكلة صناعة الدواجن فى مصر التى نتحدث عنها منذ عام 2006 الماضى، من خلالها تخصيص الأراضى وخروج المزارع إلى خارج الكتلة السكنية والحفاظ على المربيين والصناع للدواجن مما يؤدى إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية بنسبة 80% ومنع إرتفاع الأسعار فى الاسواق والمستمرة بسبب تكرار الأزمات التى يتعرض لها القطاع .