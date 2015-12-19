أوقاف سوهاج تعقد ندوة دينية اليوم بعنوان " لا للعنف" بمركز دار السلام

تعقد مديرية الأوقاف بسوهاج اليوم السبت ندوة دينية بمدرسة أولاد يحيى الحاجر الثانوية بمركز دار السلام تحت عنوان "لا للعنف "يحاضر فيها الشيخ عبدالرحمن اللاوي مدير المساجد بأوقاف سوهاج ، ويأتى ذلك فى اطار سلسلة الندوات التى تعقدها مديرية الأوقاف بسوهاج بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وتتناول الندوة الحديث عن تعريف العنف وأسبابه التى يعد من بينها ضعف الوازع الدينى وسوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة والفكرة الخاطئة لعدم قبول الآخر وتتناول الندوة الحديث عن جوانب من طرق علاج العنف وخاصة عند الشباب.

يحضر الندوة مسئولى إدارة الأوقاف بمركز دار السلام، و إدريس محمد مدير مدرسة أولاد يحيى الحاجر الثانوية ولفيف من المعلمين بالمدرسة.