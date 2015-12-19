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مركز الملك سلمان للإغاثة يعتمد مئة ألف سلة غذائية لمحافظة تعز

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مركز الملك سلمان للإغاثة يعتمد مئة ألف سلة غذائية لمحافظة تعز مركز الملك سلمان للإغاثة يعتمد مئة ألف سلة غذائية لمحافظة تعز

    اعتمد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة مائة ألف سلة غذائية لمدينة تعز لتوزيعها عاجلا بالمحافظة، وذلك تزامنا مع ما توصل له المشاركون في مباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في سويسرا بالاتفاق على المبادرة الفورية بإيصال المساعدات الإنسانية إلى تعز.

وفي هذا الإطار حث المركز المنظمات الدولية التي وقع معها برامج تنفيذية تشمل برامج الأمن الغذائي والبرامج الطبية ومراكز الإيواء، وتخص محافظة تعز إلى المسارعة بتنفيذها للتخفيف من معاناة الأشقاء في تلك المحافظة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بدعم جميع محافظات اليمن وبالوقوف على أحوال الأشقاء هناك وتلمس احتياجاتهم.

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