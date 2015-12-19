د. فهده العقيلي ل«الرياض»: مرض «بهجت» يصيب 20 لكل مئة ألف شخص والأسباب جينية وراثية

كشف مؤتمر طبي نظمته الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم بالرياض عن ان النسبة المعلنة لمرض بهجت بالمملكة هي 20 شخص لكل مئة الف شخص، ولكن قد تكون اكثر من النسبه فيما لو ازداد الوعي بوجوده، بالذات من قبل العاملين في المراكز الطبية الصغيرة.

وقالت ل "الرياض" د. فهده العقيلي استشارية امراض الروماتيزم ونائب مدير المستشفى للشؤون الاكاديمية للتدريب والابتعاث بمدينة الامير سلطان الطبية العسكرية بالرياض رئيسة المؤتمر ان اسباب مرض بهجت هي جينية وراثية ويصيب المرضى صغار السن من عمر 20 الى 40 عاما ويصيب الذكور اكثر من الاناث بدرحه بسيطة، ويعمل التهاب بالعين وتقرحات في الفم ومناطق متفرقة من الجسم، والتهاب بالشرايين.

وطالبت "العقيلي" بضرورة توعية اطباء الباطنية والعامة باعراض التهاب الشرايين في خطوة تهدف الى سرعة تحويل المريض الى الطبيب المختص بوقت مبكر.

وبحثت الجمعية السعودية لامراض الروماتيزم في مؤتمرها آخر مستجدات مرض التهاب الاوعية الدموية واستضاف فيه نخبة من الاطباء المحليين والعالميين. ولفتت "العقيلي" الى ان امراض الاوعية الدموية خطيرة جدا وغير معروفة لدى كثير من المرضى، ويصيب اعضاءه الداخلية نتيجة اختلال بالشرايين، داعية الى عدم التهاون عند ظهور الاعراض التي ابرزها ظهور طفح جلدي او ارهاق وتقرحات بالفم والتهاب بالعيون وتزرق برؤس الاصابع، اضافة الى التهاب في المفاصل والجيوب الانفية.

من ناحيتها ذكرت د. سهام الرشيدي استشارية امراض الروماتيزم بمدينة الامير سلطان الطبية العسكرية بالرياض ان مرض الاوعية الدموية نادر ويختلط مع امراض اخرى مثل الامراض المعدية ويكون هناك صعوبة في بدايه التشخيص. ولفتت "الرشيدي" الى ان المريض يحتاج الى تحويله للاخصائين في حالة الاشتباه به، وانه مع التقدم الحديث في الطب يوجد فحصوات سهلت نوعا ما في التشخيص السريع وكذلك هناك تطورات كبيرة في علاجه في السنوات القريبة مثل الادوية البيلوجية.