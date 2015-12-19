«المدنية» و«الإعلام» تبرمان اتفاقية تعاون مستوى الخدمة لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية

وقع وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي اتفاقية تعاون مستوى الخدمة لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية بين وزارتي الخدمة المدنية والثقافة والإعلام بعد أن صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إطلاق البرنامج وتكليف وزارة الخدمة المدنية بإعداد معايير وآليات تنفيذ البرنامج لتحقيق تلك التوجهات والأهداف التي يتضمنها البرنامج.

وجاءت مرحلة التوقيع بين الطرفين للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع ولتنفيذ التوجيهات السامية بالإسراع في تطبيق تلك الأهداف حيث تم تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية برئاسة معالي الوزير وعضوية عدد من كبار مسؤولي الوزارة وبالشراكة مع بعض الشركاء الاستراتيجيين كمعهد الإدارة العامة وبرنامج (يسر) للتعاملات الإلكترونية الحكومية وبيوت خبرة عالمية لتطوير (منظومة تنمية الموارد البشرية) بالخدمة المدنية والمكونة من الأنظمة واللوائح والأدلة والإجراءات والحلول التقنية والتدريب على أن تشمل عناصر المنظومة هيكلاً حديثاً لإدارة الموارد البشرية ومهامها والأوصاف الوظيفية لوظائفها.

وبالتزامن مع تطوير المنظومة ستقوم وزارة الخدمة المدنية بتقديم الأعمال المساندة لضمان نجاح التطبيق من إدارة تغيير وإدارة مشاريع ولجنة تحول لمفهوم الموارد البشرية ومنصة الكترونية للمنظومة.

مما يذكر أن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني.