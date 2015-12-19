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بلدية عفيف تدعو ممنوحي الأراضي لمراجعتها

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بلدية عفيف تدعو ممنوحي الأراضي لمراجعتها بلدية عفيف تدعو ممنوحي الأراضي لمراجعتها

    دعت بلدية محافظة عفيف عدداً من المواطنين والمواطنات الذين سبق وان صدرت لهم الأوامر السامية بمنحهم قطع اراض سكنية وفقاً لتعليمات المنح السامية.

وقال رئيس بلدية عفيف محمد مطرب الغريب: انه سيتم التخصيص لهم بواسطة القرعة عليهم مراجعة البلدية قسم الاراضي في يوم الاثنين الموافق 1437/3/17 في تمام الساعة العاشرة صباحاً مع احضار صورة البطاقة الشخصية او وكالة شرعية ان لم يستطع الحضور على انه سوف تقوم اللجنة بالسحب لمن لم يحضر في الموعد المحدد.

وتضمنت أسماء االمواطنين والمواطنات عبدالرحمن عبدالمحسن بجاد الغنامي العتيبي، فهد جالي ضيف الله الرحيمي، مها محمد رشيد الغريب، مهرة فالح خلف العتيبي، نورة ضيف الله صالح المغيري، صالحة محمد ثعلة العضياني، عزيزة ضيف الله صالح المغيري.

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