تأسيس الهيئة الاستشارية لجمعية المتقاعدين.. وطموحات البدايات

بعد ان تحقق لمجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين مباركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يرحمه الله- لتأسيس الجمعية وقبول صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز – يرحمه الله – للرئاسة الفخرية اقتنع المجلس يومها بأهمية وضرورة وجود هيئة استشارية تدعم التواصل مع الجهات الرسمية العليا ورجال المال والأعمال والوجهاء من مختلف مناطق المملكة.

ولما يتمتع به الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الاستشارية للجبيل وينبع من صفات قيادية وانسانية واسهامات خيرية وقبول في المجتمع طلب المجلس مقابلة سموه للحديث معه حول فكرة انشاء هيئة استشارية للجمعية يتم اختيارهم وفقاً لثلاثة معايير:

الأول – ان يكون العضو المرشح من اهل المال والاعمال.

الثاني – ان يكون العضو المرشح من وجهاء المجتمع المشهود لهم ببذل الجهد وفعل الخير.

الثالث – ان يكون ترشيح اعضاء الهيئة الاستشارية من مختلف مناطق المملكة.

وبعد المقابلة الاولى وقبل انهاء الحديث مع سمو الامير سعود اردف رئيس مجلس إدارة الجمعية ال أ. د. عبدالرحمن الطيب الانصاري: "ان قبول سموكم واستحسانكم للفكرة يدفعنا بكل قوة الى التأكيد على ترشيحكم لرئاسة هذه الهيئة فأنتم خير من يتولى هذه المهمة الوطنية الانسانية التنموية وخير من يسند هذه الجمعية بالرأي والحنكة والحكمة والجاه".

فرد سموه بسؤال: هل لديكم في المجلس خطة استراتيجية لعمل الجمعية؟ فكان الجواب أن الجمعية لا تزال حديثة التكوين وليس لديها إلا خطوط اولية لخطة لم تستكمل صيغتها النهائية بعد.

وانتهت المقابلة الأولى بوعد من المجلس ان يستكمل الخطة الإستراتيجية ويعرضها على سموه.

وحالما استكملت الخطة واستراتيجياتها وسياسات تنفيذها قدمت لسموه في اللقاء الثاني حيث تضمنت في ملامحها الاهداف التي قامت من اجلها الجمعية.

وهذه الاستراتيجيات جاءت عامة تغطى جوانب اجتماعية واقتصادية وثقافية واستثمارية وترفيهية وصحية وحقوقية، وترسخ استمرارية اسهام المتقاعد من خلال خبراته التراكمية ومعارفه الثرية في سبيل خدمة مشروعات التنمية الشاملة فيما يعود عليه بالمنفعة وعلى الوطن بالامن والنمو والاستقرار وعلى المجتمع بديمومة الرخاء.

وكانت الخطة تتكون من (12) استراتيجية متوازية وابعادها محددة في (5) سنوات تبدأ من عام 1428ه – 1432 ه وتنفذ وفق سياسات مفصلة في بنود وخطوات تساعد على تطبيقها.

كما بينت الخطة القناعة التامة بأن الجمعية بعد عشر سنوات من التأسيس ستعتمد على نفسها مالياً وإدارياً نتيجة لنمو مشاريعها الاستثمارية.

وحال استكمال الخطة وتقديمها لسموه تم في نفس الجلسة الثانية إعادة طلب التفضل بقبول رئاسة الهيئة المزمع انشاؤها فاجاب سمو الامير سعود انه يوافق من ناحية المبدأ وجوابه النهائي يصل قريباً بإذن الله.

وبعد ان تبلغ مجلس الإدارة بموافقة سموه على رئاسة الهيئة الاستشارية بدأ التشاور معه على ترشيح اسماء بعينها لعضوية الهيئة اعتماداً على المعايير الثلاثة المبينه اعلاه. فاستجاب من المخاطبين بخطاب سموه ستة وثلاثون شخصية من مختلف مدن ومناطق المملكة.

واول اجتماع عقدته الهيئة الاستشارية برئاسة الامير سعود كان في مدينة الجبيل بضيافة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتاريخ 21 / 05 / 1428 ه.

وقد تكون الاجتماع الاول في الجبيل من جلستين ادار الجلسة الاولى رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. د. عبدالرحمن الطيب الانصاري وتضمنت كلمة لسعادته وعرضاً مرئياً للتعريف باهداف الجمعية ورسالتها وبعض الاحصائيات عن انجازاتها.

وبدأت الجلسة الثانية برئاسة سمو الامير سعود رئيس الهيئة الاستشارية للجمعية مبتدئاً بإلقاء كلمة ترحيبية ثمن فيها مساندة القيادة الرشيدة للجمعية الوطنية للمتقاعدين التي تتشرف بتولي صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز رئاستها الفخرية.

وقبل ختام الكلمة تم التعريف بأعضاء الهيئة الاستشارية للجمعية وتلى ذلك طرح بعض الموضوعات للنقاش وتبادل وجهات النظر حولها ومنها:

1- مناقشة اهداف الهيئة الاستشارية ونظامها وتشكيلها الإداري من الرئيس وهو الامير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود ومساعده هو رئيس مجلس إدارة الجمعية أ.د. عبدالرحمن الطيب الانصاري وامين عام الهيئة هو د. علي بن احمد السلطان.

2- طرح مشروع الدراسة الهندسية الذي قامت به الجمعية لمقرات مراكز الامير نايف الاجتماعية للمتقاعدين في المدن الكبرى والمحافظات وقد نفذ مشروع الدراسات الهندسية لهذه المراكز مكتب الاستشاريون المتحدون في الرياض، الذي قام بعرض المخططات واشكالها الهندسية امام رئيس واعضاء الهيئة واستمع إلى ملاحظاتهم على المخططات وعلى أربعة نماذج مقترحة متفاوتة الاحجام والتكاليف.

وكان من اهم ما عرض ونوقش أربعة بنود هي:

1- اقرار مشروع نظام الهيئة الاستشارية والتأكيد على رئاسة سمو الامير سعود لها وا. د عبدالرحمن الانصاري نائباً له و د. علي السلطان اميناً للهيئة الاستشارية.

2- اقرار مشروع الدراسة الهندسية التي قام بها "مكتب الاستشاريون المتحدون" بالرياض لأربعة نماذج لمشروع مركز الامير نايف الاجتماعي للمتقاعدين.

3- عرض ومناقشة دراسة مستفيضة قدمها الشيخ علي بن محمد الجميعة – يرحمه الله – تهدف الى انشاء بنك للمتقاعدين يمول بالمساهمة منهم ويشغل المتخصصين منهم ومن ابنائهم وتعود لهم فوائض ارباحه، إلا ان فكرة البنك استبعدت في الاجتماع واستبدلت بفكرة شركات مساهمة تتفرع عن شركة ام يمولها ويشغلها المتقاعدون وتعطى اولوية العمل بها لابناء وبنات المتقاعدين. وفي نفس الاجتماع تبرع الشيخ علي الجميعة بتكاليف دراسة الجدوى لعشر شركات مساهمة ذكرت بالاسم وحددت بالعدد.

وقبل اختتام الاجتماع الاول في الجبيل وافق المجتمعون على استضافة الشيخ علي الجميعة للاجتماع الثاني بالرياض.

الاجتماع الثاني للهيئة الاستشارية

بعد مضي قرابة عام من الاجتماع الاول للهيئة الاستشارية عقد الاجتماع الثاني للهيئة بضيافة الشيخ علي بن محمد الجميعة بالرياض بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1429 ه، وكان الموضوع الرئيسي للاجتماع استعراض الجدوى الاقتصادية لتأسيس "شركة الرياض الوطنية للتنمية والاستثمار" (شركة مساهمة قابضة) وفقا لمشروع الدراسة التي مولها عضو الهيئة الاستشارية الشيخ علي الحميعه ونفذ الدراسة مركز الشرق الأوسط للاستشارات.

وقد تكون الاجتماع من جلستين ادار الاولى رئيس مجلس الإدارة أ. د. عبدالرحمن الانصاري الذي قدم للحضور عرضاً مصوراً عن مطالب وهموم المتقاعدين.

وترأس الجلسة الثانية سمو الامير سعود حيث استعرض ما تم انجازه خلال العام ورسم فيها الافق والاهداف التي تتطلع اليها وتسعى الهيئة الى مساعدة الجمعية على تحقيقها.

ثم طلب من عضو الهيئة رئيس لجنة المشروعات معالي المهندس ضيف الله عايش العتيبي تقديم تقرير عن الانجاز وما توصلت اليه اللجنة ومثلها طلب من رئيس تنمية الموارد عضو الهيئة د. عبدالعزيز بن علي النعيم.

واستمع الحضور الى ما توصلت اليه اللجنتان وخصص ما تبقى من وقت الاجتماع للاستماع ومناقشة تقارير دراسات الجدوى عن انشاء شركات يكون فيها المتقاعدون شركاء مباشرين بكل ما يتفرع عن الشركة الام من شركات تنموية استثمارية. ومجمل رأس مال الشركة الأم كما بينت الدراسة يبلغ (994 مليون ريال) توزع على عشر شركات متنوعة الاغراض ومختلفة في تكاليفها، الا ان دراسة الجدوى اوصت بان يتم البدأ بتأسيس خمس شركات حددتها الدراسة وبينت طبيعة عملها حسب التالي: شركة عقارية، شركة تسويق زراعي، شركة للخدمات الطبية، شركة للتعليم والتدريب والدراسات والاستشارات وشركة وطنية للخدمات السياحية.

وقبل اختتام الاجتماع الثاني للهيئة الاستشارية تم تشكيل خمس لجان من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين يحضرون كل اجتماعات الهيئة ومن مديري فروع الجمعية الذين تمت دعوتهم لحضور الاجتماع الثاني للهيئة.

وكانت مهمة اللجان متابعة خطوات التأسيس للشركات الخمس التي تم الاتفاق على البدأ بها. وعقدت هذه اللجان اول اجتماع لها بضيافة عضو الهيئة الاستشارية الشيخ علي بن محمد الجميعة في حائل. ثم توقف عمل اللجان وغيرها من المشروعات بتغير المجلس المؤسس وتشكيل مجلس جديد يدير الجمعية بتاريخ 17/ 11/ 1430ه.