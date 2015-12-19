أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تشكيل فريق عمل لمتابعة توزيع المقررات بتعليم عسير

Google+ Print
تشكيل فريق عمل لمتابعة توزيع المقررات بتعليم عسير تشكيل فريق عمل لمتابعة توزيع المقررات بتعليم عسير
331809830851.jpg

جلوي آل كركمان

أبها - عبدالله مريع

    اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي بن محمد آل كركمان تشكيل فريق عمل لمتابعة توزيع المقررات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري. وأوضح مدير إدارة التخطيط إسماعيل الجوني أن الفريق يضم مساعدي المدير العام وأعضاء من إدارة المستودعات والخدمات العامة ومكاتب التعليم للبنين والبنات، وذلك بهدف متابعة اكتمال وصول المقررات إلى كافة المدارس وفق الخطة المعدة لذلك وبناء على إحصاءات برنامج "نور"، على أن يتم رفع تقرير أسبوعي عن سير العمل.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية