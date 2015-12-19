تشكيل فريق عمل لمتابعة توزيع المقررات بتعليم عسير

أبها - عبدالله مريع

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي بن محمد آل كركمان تشكيل فريق عمل لمتابعة توزيع المقررات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري. وأوضح مدير إدارة التخطيط إسماعيل الجوني أن الفريق يضم مساعدي المدير العام وأعضاء من إدارة المستودعات والخدمات العامة ومكاتب التعليم للبنين والبنات، وذلك بهدف متابعة اكتمال وصول المقررات إلى كافة المدارس وفق الخطة المعدة لذلك وبناء على إحصاءات برنامج "نور"، على أن يتم رفع تقرير أسبوعي عن سير العمل.