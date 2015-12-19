فيصل بن سلمان يوجه بفك الاختناقات المرورية في المدينة

وجه صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بفك الاختناقات المرورية في شوارع المدينة المنورة وخاصة في فترات الذروة عند ذهاب الطلاب والطالبات إلى مدارسهم صباحا وخروجهم منها بعد الظهر.

ونفذت اللجنة المعنية بالاختناقات المرورية برئاسة الامارة وعضوية الأمانة وادارة الطرق والنقل والمرور المقترحات التي دراسة لإيجاد حلول لعدد من النقاط الحرجة والتقاطعات التى تشكل باستمرار اختناقات مرورية.

ولحظ تحسنا ملموسا على طريق الإمام مسلم بعد التحسينات التي تمت بتوسيع وسفلتة الطريق المؤدي إلى جامعة طيبة وطريق السلام عبر طريق الملك سعود مما أسهم بشكل كبير في انسيابية حركة المرور وفك الاختناقات التي يعاني منه الأهالي من سكان العزيزية خلال فترة الصباح عند ذهاب الطلاب والطالبات إلى مدارسهم وبعد الظهر بعد خروجهم منها.

وتقوم ذات اللجنة حاليا وبتوجيه عاجل من سموه وبمشاركة مديرية المياه والشؤون الزراعية بمسح كامل لطريق الخليل المؤدي لمتنزه البيضاء لمعالجة الاشكالات المتعلقة به، حيث سيتم تحسين وضع المنحنيات التي تمثل خطورة على المركبات وتوسيع الاكتاف في عدة نقاط سيما مع وجود مزارع تعيق الرؤية لمستخدمي الطريق، بالاضافة الى تعزيز وتكثيف وسائل السلامة وتنفيذ مطبات صناعية لتخفيف السرعة عند التقاطعات وتكثيف التواجد المروري وبالأخص نهاية الاسبوع وتركيب اجهزة الرصد الالي للسرعة (ساهر).

من جهته اكد وكيل امارة منطقة المدينة المساعد للشؤون التنموية وهيب السهلي بأن توجيهات سموه تقضي بان يستمر العمل للوقوف على الطبيعة من قبل قيادات الجهات المعنية والعمل على إيجاد حلول فعالة وسريعة لفك الاختناقات المرورية مع الحفاظ على السلامة العامة، مشيراً في ذات السياق إلى ماتم بشأن تخفيف الاختناق على شارع الامام مسلم وبأنه جهد جماعي للجهات الخدمية وان العمل سيبدأ فعليا خلال الاسبوع المقبل في تحسين الحركة عند تقاطع طريق الامير نايف - أمام إشارة المستشفى الألماني، كما بدأ العمل لاعادة هندسة الحركة المرورية على تقاطع شارع الامير محمد بن عبدالعزيز مع شارع المطار القديم - ويجري بشكل متزامن دراسة الحلول المطروحة لفك الاختناقات على دوار الملك عبدالعزيز من خلال عدة بدائل يجري محاكاتها لتحقيق الفائدة المرجوة.