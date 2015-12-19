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مرور القصيم يطيح بسائق معلمات تهور في قيادة حافلتهن

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مرور القصيم يطيح بسائق معلمات تهور في قيادة حافلتهن مرور القصيم يطيح بسائق معلمات تهور في قيادة حافلتهن

    أطاحت إدارة مرور منطقة القصيم بسائق حافلة عربي ظهر بمقطع وهو يقود حافلة معلمات بسرعة جنونية وبدون لوحات تعريفية لها على أحد طرق القصيم، رغم عدم وجود معلومات عن رقم لوحة الحافلة.

وقال مدير مرور منطقة القصيم العميد ناصر القريني في تصريح خاص ل"الرياض" إنه تم تشكيل فريق عمل فور مشاهدة المقطع والتعرف على السائق خلال (24) ساعة، والذي تعددت مخالفاته المرورية والنظامية، مشيراً إلى أن السائق تم رصده بالرادار يسير بسرعة 160 كيلو، موضحاً انه بمحاصرة السائق اعترف بمخالفته.

واوضح العميد القريني بانه صدر قرار هيئة الفصل في المخالفات بإيقاف قائد الحافلة 20 يوماً وحجز المركبة شهر، لمخالفته اللوائح والأنظمة، كما تم تحرير مخالفة لمالك المركبة لتمكينه شخص بقيادة سيارته دون حمل رخصة قيادة.

وقدر مدير مرور القصيم لزملائه جهودهم في التوصل للسائق المخالف مؤكدا ان توجيهات أمير منطقة القصيم تؤكد على ضرورة تطبيق النظام المروري لسلامة مستخدمي طرق المنطقة مثنيا على متابعة مدير الادارة العامة للمرور اللواء عبدالله الزهراني.

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