أمير تبوك يرعى الملتقى التعريفي السادس لمشروع نبراس.. الاثنين المقبل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك يوم الاثنين المقبل، الملتقى التعريفي السادس للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس"، الذي تقيمه الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك.

وسيتخلل الملتقى الذي يحضره كبار المسؤولين والمتخصّصين والمهتمين بمشروع الوقاية من المخدرات ورش عمل وعروض مرئية عن جهود الدولة في مجال مكافحة المخدرات، وعن الشروع "نبراس".

وأوضح مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني، أن رعاية سمو أمير منطقة تبوك لهذا الملتقى تعد دعماً كبيراً وتحفيزاً لجميع القطاعات المعنية بالمنطقة لمحاربة هذه الآفة بكافة السبل، خصوصاً الأجهزة الأمنية.

من جانبه عبر أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" عبد الإله بن محمد الشريف عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك لرعايته وتشريفه للملتقى، مؤكداً أن رعاية أصحاب السمو أمراء المناطق للملتقيات التعريفية ب (نبراس) تعد دعماً لنجاح مشروع "نبراس" في تلك المناطق.

وبين أن هدف اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات هو تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بالاهتمام بقضية المخدرات ومكافحتها والوقاية منها، عبر المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس"، في كافة مناطق المملكة.

ولفت "الشريف" إلى أن هذا الملتقى التعريفي يأتي ضمن خطة الأمانة التعريفية لهذا المشروع بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبمبادرة شركة سابك، وستتم إقامة ملتقيات تعريفية في الفترة القادمة في سبع مناطق من مناطق المملكة.