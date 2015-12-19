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بالفيديو.. أشرف الشيحى عن أزمة اتحاد الطلاب:"مش هقبل بتكرار لعبة الإخوان"

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بالفيديو.. أشرف الشيحى عن أزمة اتحاد الطلاب:"مش هقبل بتكرار لعبة الإخوان" بالفيديو.. أشرف الشيحى عن أزمة اتحاد الطلاب:"مش هقبل بتكرار لعبة الإخوان"
علق الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، على أزمة اتحاد طلاب ، و إعلان بعضهم فوزه قبل اعتماد النتيجة بشكل رسمى قائلا: " لن أقبل بتكرار لعبة الإخوان فى انتخابات الرئاسة وأعلن النتائج قبل الإعلان الرسمى " .

وأضاف، فى تصريحات خاصة على هامش زيارته لجامعة الزقازيق للاطمئنان على صحة، الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق ، و الذى أطلق عليه مجهولون الرصاص مما أدى لإصابته بعدد من الطلقات بالقدم، أنه يحترم القانون ولن يطبق غيره ولن يرضخ للضغوط التى تمارس من اجل توجه ما ، موضحا أنه فى انتظار أن ينتهى الشق القانونى فى الأمر ثم إعلان النتيجة.

و أكد "الشيحي" أن الانتخابات الطلابية فى 26 جامعة، مرت بنزاهة و شفافية دون أى تدخل حكومى.

و أضاف الوزير :" رغم أنى توليت مهام منصبى تزامنا مع بدء العام الدراسى، إلا أننى كنت حريصا على تشكيل اتحادات طلابية منتخبة، لأن الهدف منها هو إكساب الطالب خبرات لتولى المسئولية "، لافتا إلى أنه أغلق دورات معهد أعداد القادة، لكى لا يتهم بأن الطلاب الحاصلين على دورات بالمعهد مختارين مسبقا .
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