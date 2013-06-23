بالصور.. تجدد تظاهرات سكان شقق الخانكة احتجاجاً على قرار طردهم

جدد أهالى مساكن الحلب بالخانكة تظاهراتهم أمام ديوان عام محافظة القليوبية، اليوم الأحد، احتجاجاً على قرار إخلائهم من الشقق، واعتراضا على تهديد أفراد من الأمن لهم، والمطالبة ببقائهم داخل مساكنهم التى سكنوها عقب الثورة بوضع اليد.

وردد المتظاهرون هتافات كان منها: "مش هنمشى. هما يمشوا"، "بنطالب بالأمان"، "يسقط الإخوان"، وأكد المتضررون من قرار إخلاء المساكن أن المحافظ القليوبية طلب منهم السكن بالمخيمات، وبعد رفضهم وعد بحل مشكلتهم، حتى جاء الأمن واعتدى عليهم مطالباً إياهم بالخروج من المساكن.

وطالب المتضررون بمقابلة الدكتور حسام أبو بكر محافظ القليوبية لعرض مشاكلهم والعمل على حلها.