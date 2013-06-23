أخبار عاجلة

شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. تجدد تظاهرات سكان شقق الخانكة احتجاجاً على قرار طردهم

Google+ Print
بالصور.. تجدد تظاهرات سكان شقق الخانكة احتجاجاً على قرار طردهم بالصور.. تجدد تظاهرات سكان شقق الخانكة احتجاجاً على قرار طردهم

جدد أهالى مساكن الحلب بالخانكة تظاهراتهم أمام ديوان عام محافظة القليوبية، اليوم الأحد، احتجاجاً على قرار إخلائهم من الشقق، واعتراضا على تهديد أفراد من الأمن لهم، والمطالبة ببقائهم داخل مساكنهم التى سكنوها عقب الثورة بوضع اليد.

وردد المتظاهرون هتافات كان منها: "مش هنمشى. هما يمشوا"، "بنطالب بالأمان"، "يسقط الإخوان"، وأكد المتضررون من قرار إخلاء المساكن أن المحافظ القليوبية طلب منهم السكن بالمخيمات، وبعد رفضهم وعد بحل مشكلتهم، حتى جاء الأمن واعتدى عليهم مطالباً إياهم بالخروج من المساكن.

وطالب المتضررون بمقابلة الدكتور حسام أبو بكر محافظ القليوبية لعرض مشاكلهم والعمل على حلها.

1.jpg

G51c6d572b537a.jpg

G51c6d572f1fec.jpg

G51c6d57342372.jpg

G51c6d5737a1de.jpg

G51c6d573c261b.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365