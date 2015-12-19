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إسقاط صاروخين بالستيين تم إطلاقهما من اليمن باتجاه المملكة

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إسقاط صاروخين بالستيين تم إطلاقهما من اليمن باتجاه المملكة إسقاط صاروخين بالستيين تم إطلاقهما من اليمن باتجاه المملكة
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محادثات «جنيف 2» خلت من الوفد الحوثي خلال جلسة المشاورات

الرياض - واس، أحمد حامد

    أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن امس عن رصدها لصاروخين بالستيين تم إطلاقهما من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، سقط الأول بعد اعتراضه من قبل قوات الدفاع الجوي قرب مأرب، فيما سقط الثاني في منطقة صحراوية شرق نجران. وتؤكّد قيادة التحالف أنها لن تلتزم بالهدنة طويلاً في ظل هذا التهديد لأراضي المملكة وسترد لوقف عبثية الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح.

الى ذلك كشف مصدر يمني مطلع على سير مشاورات «جنيف2» بأن وفد الانقلابيين لم يحضر جلسة المشاورات امس مشيراً بأن وفد الحوثي وصالح اجتمعا بشكل منفرد مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ معلنين رفضهم لحضور الجلسات بحجة أن صيغة بيان إنقاذ محافظة تعز لا يتفقون معها. وقال ل«الرياض»: إن حدة النقاش بين وفد الانقلابيين وبين مسؤولي الأمم المتحدة اشتدت على خلفية اتهام الحوثيين للامم المتحدة بالتواطؤ واتهام المجتمع الدولي بالانحياز. وإن بعض اعضاء الوفد تطاول على الجانب الأممي.

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