المملـكـة تـقـدم دعمـاً لصندوق الحالات الطارئة

أعلنت المملكة عن تقديم مبلغ 150 ألف دولار دعماً للصندوق المركزي للحالات الطارئة للعام 2016م مؤكدة استمرار دعمها للصندوق وأهدافه التي تخفف من الأعباء التي يتحملها السكان في الدول المتضررة كافة من الكوارث.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها نائب المندوب الدائم للبعثة لدى الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد الليلة الماضية في الاجتماع المعني بصندوق الاستجابة المركزي لحالات الطواري (CERF).

وأوضح المستشار السعد أن المملكة تشعر بالقلق لتفاقم وزيادة رقعة الفقر وانتشار الأمراض وحالات الجفاف في العديد من بقاع العالم لاسيما في الدول النامية والأقل نمواً نتيجة للأزمات الإنسانية الناجمة عن الكوارث البيئية والطبيعية والبشرية.

وبيّن أن المملكة تنظر للصندوق بصفته عاملاً مهماً في تعزيز وتنسيق المساعدات الإنسانية حيث يكفل إتاحة الموارد الأولية فور وقوع أي كارثة إنسانية لذا استجابت لهذا الدور المهم للصندوق وزادت مساهمتها السنوية للصندوق المركزي للحالات الطارئة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن المخاطر والتحديات التي يواجهها العالم تحتم علينا النظر بجدية في سبل مواجهة هذه التحديات بشكل سريع وفعال، وقال إن الصندوق يعد أحد أفضل هذه الوسائل للقيام بذلك حيث يوفر المبالغ المطلوبة في الوقت المناسب في حين تشتد الحاجة لها وبالأخص في بداية الأزمات، كما يعمل الصندوق على تسليط الضوء على حالات الطوارئ الناقصة التمويل مشيراً إلى أن تمويل تلك الأزمات الإنسانية يعد واجباً أخلاقياً ومبدأً تعتمده المملكة.

وأوضح أن أهداف الصندوق متجسدة في أعداد الأشخاص التي يقوم الصندوق بمساعدتهم مبيناً أن الصندوق يخصص سنوياً حوالي 450 مليون دولار للعمليات الإنسانية، ومنذ عام 2006م قام الصندوق بتخصيص أكثر من 3،7 مليارات دولار لمساعدة ملايين المحتاجين في 92 بلداً أو إقليماً في جميع أنحاء العالم.

وأكد نائب المندوب الدائم لبعثة المملكة لدى الأمم المتحدة في ختام الكلمة استمرار دعم المملكة للصندوق وأهدافه.