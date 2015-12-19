قيادة التحالف: إطلاق صاروخين بالستيين من الأراضي اليمنية تجاه المملكة

الرياض - واس

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها امس عن رصدها لصاروخين بالستيين تم إطلاقهما من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية، سقط الأول بعد اعتراضه من قبل قوات الدفاع الجوي داخل الأراضي اليمنية قرب مأرب، فيما سقط الثاني في منطقة صحراوية شرق مدينة نجران.

وتؤكد قيادة التحالف أنها في الوقت الذي تحرص فيه على إنجاح مفاوضات جنيف ودعم مساعي الحكومة الشرعية لإيجاد حل سلمي للقضية اليمنية لن تلتزم بالهدنة طويلاً في ظل هذا التهديد لأراضي المملكة وسترد لوقف عبثية المليشيات الحوثية والعناصر الموالية لها من قوات المخلوع صالح.

ودعت قيادة التحالف المجتمع الدولي إلى الحذر مما تقوم به المليشيا الحوثية وقوات المخلوع صالح من تهديد لأمن واستقرار المنطقة والعمل على فرض إرادة المجتمع الدولي عليهم لأن أفعالهم تدل على عدم جديتهم في التقيد بالهدنة الحالية وإنجاح المفاوضات. والله الموفق.