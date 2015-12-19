أمير الرياض يرعى ختام بطولة مركز الملك عبدالعزيز للخيول العربية

يقيم نادي الفروسية حفل سباقه ال34 ضمن فعاليات موسمه الحالي عصر اليوم بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية وذلك على كأس كلية الملك خالد العسكرية وكأس وزارة العدل فئة ثالثة وكأس المحامين السعوديين. وصرح مدير عام النادي الاستاذ عادل عبدالله المزروع ان جوائز حفل اليوم المكون من عشرة اشواط بلغت مليونا وخمسة وخمسين ألف ريال.

اسطبل عبدالعزيز بن فهد يتصدر

من جانب آخر كان اسطبل الامير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز نجم الاسبوع الماضي في اعقاب نجاحه في انتزاع كأس وزارة الخارجية الفئة الثالثة بالفرس ووتر كوين بقيادة مورينو والمدرب فيحان المنديل وساهم هذا الفوز في عودة اسطبل الامير عبدالعزيز لاعتلاء قمة ترتيب اسطبلات خيل المستورد ب8 نقاط وتراجع اسطبل سعود الحربي للمركز الثاني ب7 نقاط يليه الاسطبل الاحمر ب6 نقاط.

الابيض يواصل تألقه

في المقابل عزز الاسطبل الابيض لأبناء الملك عبدالله زعامته للإنتاج ب6 نقاط جديدة رفعت رصيده الى 64 نقطة يليه الاسطبل الاحمر الذي اضاف الى رصيده 4 نقاط جديدة ليرتفع الى 33 نقطة.

ترحب وضماد.. نجوم المزاد

مساهمة الاسبوع الماضي المقدمة من شركة المراعي 180 الف ريال للأفراس المباعة بمزاد 2014م كانت من نصيب المهرة ترحب للأمير فيصل بن خالد. اما مساهمة حصن المزاد فقد فاز بها المهر ضماد لسعود الفراج.