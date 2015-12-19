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ولي ولي العهد ووزير الدفاع الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع

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ولي ولي العهد ووزير الدفاع الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع ولي ولي العهد ووزير الدفاع الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع

الرياض - واس

    جرى اتصال هاتفي أمس بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومعالي وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان.

وتم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع، والتعاون القائم بين البلدين الصديقين. إلى ذلك، تلقى سمو ولي ولي العهد اتصالاً هاتفيًّا أمس من دولة نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس مجلس الوزراء الأستاذ خالد بحاح، وتم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في الساحة اليمنية.

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