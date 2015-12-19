شخصية مولودك من فصيلة دمه

بعد أن تضعي مولودك وبسبب التقنيات العلمية الحديثة يمكنك أن تعرفي نوع فصيلة دمه، وبالتالي فيمكنك أيضاً أن تعرفي الخطوط العريضة لملامح شخصية مولودك المستقبلية، ويساعدك الأخصائي النفسي جورج كنو في فهم وتفسير هذه الملامح من خلال معرفتك لفصيلة دمه كالتالي:

- إذا كان مولودك من حاملي الفصيلة «o»، فاعلمي أنه سيكون من الشخصيات الملتزمة، والتي تتحمل المسؤولية، كما أنه يكون شديد الحساسية، ويغضب لأتفه الأسباب وسريع الغضب، ولكن ذلك لا يعني أنه يمتاز بالمبادرة، والقيادية والتركيز على العمل.



- إذا كان من حاملي فصيلة الدم ««a، فاعلمي أنه سيكون كتوماً وحساساً وغامضاً، ولكنه سيكون ذكياً ومبتكراً، ولذلك فهو لن يكون من النوع الذي ينام بسرعة، وسوف يتعبك في أيام حياته الأولى، ولكن بعد ذلك ستجنين ثمار هذا التعب، وإبداعه وابتكاره ليس معناه أنه سيكون فوضوياً بل على العكس فإن حبه للنظام هو أساس إبداعه فاستبشري.



- إذا كان من حاملي فصيلة الدم «b» فاعلمي أنه مستقبلاً سيكون من النوع الذي لا يمكن التنبؤ برد فعله إزاء أي موقف، فهو يحب المفاجآت، علاوة على كونه طموحاً ومبدعاً ومتميزاً.



- إذا كان مولودك من حاملي الفصيلة AB فاعلمي أنه سيكون خجولاً ونشيطاً وواثقاً من نفسه، كما أنه سريع الغضب وخيالي وفوضوي واجتماعي، ويحب أن يكون له صداقات اجتماعية كثيرة، ويتحمل المسؤولية منذ صغره أما الأهم فهو سيعيش حياة مليئة بالإثارة، ولن يمكنك مستقبلاً أن تختاري له عروس المستقبل؛ لأنه سيبحث عنها في جزيرة في وسط المحيط مثلاً.



ملاحظة: هذه الصفات تشمل العامل الريسوسي سواء كان سالباً أو موجباً بالنسبة للفصيلة.

والآن يا سيدتي تسألك «سيدتي نت» هل تعرفت على فصيلة دم ابنك؛ لكي تستعدي لمواجهة ملامح شخصية الصغير، ولا تتفاجأي أو تُصدمي؟

أرسلي كل استفساراتك التي تتعلق بالحمل والولادة وتربية الاطفال على الإيميل الآتي [email protected] لتفيدك سيدتي وطفلك من خلال اختصاصييها.