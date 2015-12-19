نهايات سعيدة وحزينة لأمهات وحوامل عام 2015

للأمومة معناها الواسع، ولفرحة الأم بطفلها حين تضعه بين أحضانها آلاف المعاني التي لا تعادلها أي كلمات ولا تصفها أي مفردات، وجهاد الأم لترى طفلها لا يوصف، ولذلك فهي تتحمل كل شيء من أجل أن ترى هذه اللحظة وتسمع بكاء صغيرها، فماذا لو تأخر الحمل وجاء بعد سنوات، وماذا لو خيرت الأم بين نفسها وجنينها؟

الحياة مليئة بهذه التساؤلات والإجابات كانت ببعض القصص التي مرت خلال العام والتي تتبعت "سيدتي وطفلك" بعضها فكانت كالتالي:

• منحت أما تايلاندية وليدها الجنسية الأميركية وذلك حين وضعته في الأجواء الأميركية وحسب القانون، فإن الطفل الذي يولد في الحدود الأميركية يصبح أمريكياً ويتمتع بكل المزايا التي يتمتع بها المواطن الأميركي، وقد داهمتها آلام المخاض قبل موعدها المحدد، وقد وضعت المولودة قبل هبوط الطائرة في مطار الاسكا بثلاثين دقيقة وكانت الطائرة في طريقها من بالي إلى لوس أنجلوس والطائرة الصينية التي حملت الأم، هبطت هبوطاً اضطرارياً وسط تصفيق الركاب.

• رزقت سيدة من غزة بثلاثة أطفال توائم بعد أن تأخرت عن الإنجاب لمدة 13 عاماً، وقد رزقت بهم في منتصف ديسمبر 2015 تماماً وبعد انتظار وشوق استمر سنوات، وأعربت الأم عن سعادتها التي توصف وبأن العام 2015 قد حقق لها أمنيتها بأن تصبح أما.

• قررت أم أميركية أن تنهي حياتها ليعيش وليدها وذلك بعد أن أصيبت بسرطان الجلد وكانت حاملاً في طفلها الرابع وفي الأسبوع 23 من الحمل، ولكنها رفضت الإجهاض وبدء العلاج الكيماوي وصممت أن تمنح طفلها الحياة وأن تستمتع بكل لحظة مع عائلتها حتى وضعته بعملية قيصرية بعد أن أصبح في الأسبوع الـ 28 من الحمل كان وزنه 900 غرام ووضع في الحضانة وتدهورت صحة. الام وتوفيت بعد الولادة بثلاثة أيام ، الام كارا كتبت على حسابها على الفيس بوك أنها ستجاهد حتى النهاية من أجل عائلتها حتى وضعت طفلها في الاسبوع الاول من شهر ديسمبر الحالي.

• حملت الصبية " حنان" بمولودها الأول بعد أن علمت أن الأمل مفقودا بأن تصبح أما، ولكن ارادة الله كانت فوق كل شيء وفوجئت بانها حامل بعد انتظار دام لسنتين وجزم الاطباء أن زوجها لديه حيوانات منوية مشوهة ولن تنجب وهي لا تملك المال لكي تقوم بخطوة زراعة الأنابيب، وقد جاء ديسمبر لتحتضن وليدها الاول بين ذراعيها بعد ان باعت كل مصاغها في سبيل ان يصل إلى الحياة وتوفر له كل مستلزماته الاولية.