أفضل 3 تطبيقات لمراقبة هواتف الأطفال في عام 2015

يحتاج الوالدان إلى مراقبة أطفالهما، خصوصاً إذا كانا يعتمدان على خدمات السائق والمربية، ولاطمئنان الأهالي يقومون بمراقبتهم بالصوت والصورة أو بتحديد المواقع، يمكنهم ذلك من خلال تحميل هذه البرامج:

Find My Kids – Footprints: يعتمد هذا التطبيق على استخدام GPS في الوقت الحقيقي، والذي يساعدك على تتبع تلقائي لتحديد مكان طفلك مع هاتفه، لتتمكني من التأكد من وصوله إلى وجهته بشكل صحيح والطريق الذي سلكه.

iCam – Webcam Video Streaming: يسمح لك هذا التطبيق بمشاهدة لقطات فيديو حية من أي غرفة في منزلك عن طريق جهاز المحمول، والتي تتيح لك مشاهدة ما يحدث في غرفة أطفالك، وخصوصاً مراقبة الخادمات والمربيات.

Alarm.com: يعطيك هذا التطبيق تنبيهاً على شكل رسائل أو لقطات فيديو مسجلة أو حتى مقاطع صوت، والتي تمكن الوالدين من الحصول على تنبيهات حول مجموعة متنوعة من الأحداث المنزلية، أو عندما يخرج الأطفال من المدرسة إلى البيت، أو عندما يقوم شخص ما بإزعاج أطفالكم في الشارع.