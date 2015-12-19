ميسي: مارادونا هو من ألهمني.. وكرة القدم ليست كل شيء في حياتي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الحوار الذي أجراه جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق مع لاعبيه في مران الجمعة بعد الهزيمة بثلاثية أمام سموحة.

وسقط الأهلي للمباراة الثانية على التوالي تحت قيادة بيسيرو لكن هذه المرة بثلاثية نظيفة.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com يوم الجمعة: "نعلم أن هناك أزمة.. لكن كيف نعالجها؟ هذا ما بدأ فيه الجهاز الفني، إنها مباراة ومرت".

وأضاف "جلسنا مع اللاعبين وقلنا لهم إنه غير مقبول لكم وللجهاز الفني وللإدارة وللجماهير تكرار سيناريو النتائج السيئة".

"من المهم أن ننسى المباراة ونتذكرها فقط لكي تكون حافز لكم بعدم تكرار هذه النتائج.. سنستخدمها لكن دون أن تكسر روح البطولة والعزيمة التي بداخلكم".

وأتم "أكدنا للاعبين أن مازال أمامنا 29 مباراة أخرى في الدوري المصري.. فلا تشعروا بالإحباط مبكرا".