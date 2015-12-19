برج الميزان.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

حظك اليوم برج الميزان:
>لا تضعف أمام الأعداء وأظهر قوتك قدر إمكانك، فالضعفاء لا مكان لهم، واجعل الصبر طريقًا لك، فالصابرين فقط هم من يحققون الانتصار.
برج الميزان على الصعيد العاطفى
>الحب يمنحك القدرة على الخروج من المشاكل، لا تستحى من الاختباء فى أحضان حبيبك، واستمتع قدر الإمكان بالأمان الذى يعطيه لك.
برج الميزان على الصعيد الصحى:
>حان الوقت لتبدأ فى ممارسة التمارين الرياضية، والقيام بنشاط صحى، خاصة أن صحتك فى تدهور، والدهون بدأت فى إصابتك بعدة أمراض، لا تستسلم لحب الطعام، والتزم بالنظام الصحى المفيد.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>يتوقع علماء الفلك والأبراج أنك تقف فى مفترق طريق، وتبحث عن الإجابة فى الأماكن الخاطئة،لا تستمر فى تكرارها بنفس الطريقة دون أن تتعلم الدرس.