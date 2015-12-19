برج الميزان.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

حظك اليوم برج الميزان:

برج الميزان على الصعيد العاطفى

برج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>لا تضعف أمام الأعداء وأظهر قوتك قدر إمكانك، فالضعفاء لا مكان لهم، واجعل الصبر طريقًا لك، فالصابرين فقط هم من يحققون الانتصار.>الحب يمنحك القدرة على الخروج من المشاكل، لا تستحى من الاختباء فى أحضان حبيبك، واستمتع قدر الإمكان بالأمان الذى يعطيه لك.>حان الوقت لتبدأ فى ممارسة التمارين الرياضية، والقيام بنشاط صحى، خاصة أن صحتك فى تدهور، والدهون بدأت فى إصابتك بعدة أمراض، لا تستسلم لحب الطعام، والتزم بالنظام الصحى المفيد.>يتوقع علماء الفلك والأبراج أنك تقف فى مفترق طريق، وتبحث عن الإجابة فى الأماكن الخاطئة،لا تستمر فى تكرارها بنفس الطريقة دون أن تتعلم الدرس.