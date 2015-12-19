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نيابة بولاق الدكرور تأمر بحبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة

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نيابة بولاق الدكرور تأمر بحبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة نيابة بولاق الدكرور تأمر بحبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة
أمرت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة، بحبس "كريم.ف" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة بولاق.

كانت مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة، قد تمكنت من القبض على المتهم، وبحوزته 46 قطعة من مخدر الحشيش كان ينتوى توزيعها على عملائه بدائرة قسم بولاق الدكرور، ومبلغ مالى وهاتف محمول واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها والمبلغ المالى حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365