وزير الخارجية الأمريكى: لن نسمح لداعش أن يسيطر على سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، إن مجلس الأمن يوجه رسالة إلى جميع الأطراف لوقف القتال فى سوريا، مشيرا إلى أنهم يعملون على عزل الإرهاب فى سوريا ووضعها على مسار حل سياسى، بجانب العمل على مساعدة العراقيين على تحرير الرمادى وصولا لمحاصرة داعش فى سوريا.

وأضاف "كيرى" فى كلمة له بمجلس الأمن الدولى بنيويورك، أن الهدف من قرار مجلس الأمن هو دفع العملية الانتقالية في سوريا، وأن مشروع القرار الأممى سيضع شكلا لما ستكون عليه في المستقبل، مشددا على عدم السماح لداعش أن يسيطر على سوريا.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكى، أن أعضاء المجتمع الدولى متفقون بأن الأسد فقد شرعيته وقدرته على قيادة البلاد، ومن حق الشعب السوريى أن يتفق على نظام جديد لحكم البلاد، لأنه آن الأوان لوقف القتل بسوريا وإتاحة الفرصة لتشكيل حكومة تحظى بتمثيل ودعم الشعب السورى، داعيا إلى التعامل مع المعارضة المعتدلة لتشكيل الحكومة الانتقالية.

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