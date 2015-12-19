"حماس": سنحسم قرار الدفع بمرشح حال الإعلان عن موعد انتخابات الرئاسة

قال القيادى فى حماس، أحمد يوسف، إن مسألة دفع حركته بمرشح فى الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقبلة معلقة لأنه لا تلوح فى الأفق أى إنتخابات، موضحا أن الحركة لن تتعجل الأمور فإن تم إجراء انتخابات سيفكرون فى دعم شخصية وطنية، ولا توجد تأكيدات حول أى اتجاه يميل مسار التحرك لكن هم سيقدرون فى ذلك الوقت أهمية الاختيار.

ورجح "يوسف" فى تصريحات خاصة لليوم السابع من قطاع غزة، مساء الجمعة، أن تدعم حركة حماس شخصية وطنية مرشحة ويكون عليها جماع وطنى بسبب التعثر فى التعاطي من قبل المجتمع الدولى مع الحركة.

وأوضح أن حماس لم تناقش اسم شخصية بعينها ليتم دعمها فى الانتخابات الرئاسية، لأن القضية غير مطروحة حتى اللحظة ولو بدا أن هناك حراك وإمكانية اجراء انتخابات سيجلسوا ويتدارسوا أهم الخيارات ، "هل ترشح حماس شخصية من الحركة؟ أم يقومون بدعم شخصية وطنية معروفة لدى الشارع الفلسطينى؟".

وبسؤاله عن إمكانية دعم حماس لترشح مروان البرغوثى للرئاسة حال أعلن ذلك، رد قائلا : " الأخ مروان شخصية وطنية وإنسان مناضل لكنه موجود السجن..كيف ستراهن على مرشح داخل السجون ستكون المسألة فيها نوع من الصعوبة..فالقضية لم يتم مناقشتها داخل أطر الحركة..واذا تبين أن هناك جدية باتجاه الانتخابات ستدرس حماس الموقف وستختار ما تراه مناسبا من ناحية ترشيح شخصية معتدلة من داخلها أو اختيار من داخل الساحة الفلسطينية ما يمكن أن تكون شخصية لديها قبول لدى الشارع الفلسطينى".

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