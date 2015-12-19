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أمسيات دينية احتفالاً بالمولد النبوى بكفر الشيخ

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أمسيات دينية احتفالاً بالمولد النبوى بكفر الشيخ أمسيات دينية احتفالاً بالمولد النبوى بكفر الشيخ
استعدت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ للاحتفال بالمولد النبوى الشريف وذلك بعقد الأمسيات فى جميع المساجد والتى يحاضر فيها كبار العلماء ويشارك فيها قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات المختلفة.

أكد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ ، خلال تصريحات صحفيه، أن الاحتفال الرئيسى سيكون بمسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ بعد صلاة العشاء يوم الثلاثاء القادم بحضور الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ والقيادات الشعبية والتنفيذية ولفيف من قيادات الدعوة بالمديرية.

وقال الفقى أن التعليمات صدرت الى جميع الإدارات بعقد الأمسيات فى المراكز والمساجد الكبرى ومشاركة مدراء الإدارات وكبار العلماء فيها.

وأشار الفقى أن ميلاد النبى الأكرم صلى اللة علية وسلم يستنهض فينا الإمساك بمنظومة الأخلاق التى دعا إليها الإسلام وقال عنها المعصوم صلى اللة علية وسلم إنما بعثت لإتمم مكارم الأخلاق فما أحوجنا الى استرجاع الزمن الوارف وصدر الإسلام الأول.

وقدم الفقى التهنئة للأمتين العربية والإسلامية بهذة المناسبة الكريمة داعيا المولى عز وجل لمصر بالاستقرار والحفظ.

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مصر 365