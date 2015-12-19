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مشادات وحالات إغماء في حفل سعد لمجرد في القاهرة

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الجمعة 18-12-2015 18:50

أحيا المغني سعد لمجرد مساء أمس أولى حفلاته في ، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، في "بورتو كايرو مول". وشهدت الحفلة حضور عدد كبير من جمهور سعد، الذي حقق نجاحاً كبيراً بأغنيته "انت معلم"، إذ وصلت نسبة مشاهدته عبر يوتيوب إلى ما يزيد على الـ200 مليون مشاهدة؛ وهي نسبة لم يحققها أيّ مطرب عربي من قبل.

كواليس الحفل:
شهد الحفل حدوث ثلاث حالات إغماء لفتيات، بسبب التزاحم الشديد
حدثت مشادات عديدة بين الجمهور بسبب التدافع الشديد، ما أدى إلى حدوث حالات من الاشتباك.
أغضب سعد جمهوره بسبب تأخره ساعتين في الصعود إلى خشبة المسرح
احتفل سعد بعيد ميلاد والدته على المسرح، بحضورها ووالده. وقال لها سعد:"كل سنة وانت طيبة يا أم سعد"
قبل غناء سعد لأغنيته "انت معلم"، نزل من على خشبة المسرح، وبدّل ملابسه ليرتدي نفس الملابس التي ارتداها في كليب الأغنية

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سيدتي

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