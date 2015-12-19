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رغم الأوضاع الأمنية المتدهورة...فيفيان مراد تغني في العراق

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الجمعة 18-12-2015 19:16

نشرت الفنانة فيفيان مراد مجموعة صور عبر حسابها الخاص على "انستقرام" تظهر فيها بلوك شبابي وناعم. كما عايدت فيفيان جمهورها بحلول موسم الأعياد المجيدة وطرحت رسميا جدول حفلاتها إبتداءً من حفلها في بغداد رغم الأوضاع المتدهورة في النادي اللبناني عشية عيد الميلاد المجيد .
وتسافر فيفيان في اليوم التالي إلى العاصمة تونس لتحيي حفلاً في فندق الريجنسي، أما ليلة رأس ألسنة ستحييها في فندق نوفوتيل أبو ظبي إلى جانب النجم العربي وليد توفيق والنجم هشام الحاج.

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