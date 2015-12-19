ابتسام تسكت وباسمة بوسيل تلتقيان في القاهرة

نشرت الفنانة السابقة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورة لها تجمعها ببنت بلدها ابتسام تسكت، وبدت فيها وهي تعتمر قبعة صوفية من شدة البرد، ومن بعدها أعادت ابسام تسكت نشر الصورة نفسها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

ولقد بدا الشبه واضحاً بين بسمة وابتسام، حتى يخيل لمن ينظر البهما بأنهما شقيقتان.

وعلقت ابتسام تحت الصورة: "شكراً عزيزتي على هذه الليلة الحلوة. احبك بسومتي".

يشار الى أن ابتسام تسكت حضرت الى القاهرة لتسلم جائزة كأفضل مطربة صاعدة في العام 2015 ضمن مسابقة "دير جيست".

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